© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Va in archivio dopo 58 minuti la prima gara in Serie A di Christian Eriksen con la maglia dell’Inter (che per la cronaca ha trovato il gol 6 minuti dopo l’uscita dell’ex Tottenham). Il grande acquisto invernale dei nerazzurri è uscito dal terreno di Udine, con la partita bloccata sullo 0-0, per fare spazio alle geometrie di Brozovic (nell’occasione fuori anche Esposito per Alexis Sanchez). Come è andata? Buon avvio, con un tiro all’indirizzo di Musso controllato a terra dal portiere argentino dell’Udinese, poi pochi altri squilli: l’obiettivo, lo diciamo francamente, sarà far dimenticare questo esordio. Chiamato a costruire gioco tra le linee nel 3-5-2 dell’Inter, il danese ha agito perlopiù sul centrosinistra, toccando 51 volte il pallone. Un dribbling tentato e riuscito, perfettibile la precisione nei passaggi: 78% sui 32 totali. 13 possessi persi, un cross tentato e riuscito.

La prima di Eriksen in A

Minuti: 58’

Tocchi di palla: 51

Passaggi: 32 (78% riusciti)

Dribbling: 1 (1 riuscito)

Cross: 1 (1 riuscito)

Contrasti: 6 (1 vinto)

Tiri in porta: 1 (bloccato)