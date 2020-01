© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

José Mourinho non cambia i suoi piani. Nonostante il trasferimento all'Inter di Christian Eriksen sia molto vicino, il tecnico del Tottenham oggi ha mandato comunque in campo - seppur nella ripresa - il talento danese nella sfida pareggiata 0-0 col Watford. Questa la sua lettura ai microfoni di Sky Sport: "Nell’ultima parte della partita abbiamo cercato di portare energia e profondità con Gedson Fernandes e più visione e qualità con Eriksen. Siamo arrivati a due millimetri dalla vittoria", le parole dello 'Special One'. Eriksen, questo pomeriggio, è entrato in campo al 72' al posto di Dele Alli.