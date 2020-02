© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sports UK, il centrocampista del Tottenham Dele Alli ha salutato così il suo ormai ex compagno di squadra Christian Eriksen, appena trasferitosi all'Inter: "È un fenomeno. Gli ho inviato una faccina triste come messaggio, ma sono certo che gli parlerò presto. È un giocatore incredibile, qui ci mancherà, ma questo è un passo importante per la sua carriera. Sin dall'inizio della stagione ci sono state molte speculazioni sul suo futuro, adesso però è tutto passato. Gli auguro tutto il meglio, perché è un grande amico e una grande persona".