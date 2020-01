© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ci siamo davvero per il passaggio di Christian Eriksen all'Inter. La conferma arriva anche da José Mourinho, prima con i fatti e poi con le parole. Dopo l'esclusione totale dalla distinta di Southampton-Tottenham, l'allenatore portoghese ha fatto capire che per gli Spurs è tempo di dire addio al centrocampista danese: "Non voglio dire nulla, se non che una situazione del genere non dovrebbe verificarsi al 25 di gennaio. E non è colpa del Tottenham se invece è così. Da quando sono arrivato, Eriksen si è comportato sempre in modo molto, molto professionale, con me e i compagni. Il Tottenham è l'ultimo ad avere colpe per questa situazione. non è carino che accadano queste cose il 25 gennaio".