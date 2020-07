Eriksen non gioca dal 1' contro la Roma, Marotta: "Nessuna bocciatura"

Nel corso del pre-partita di Roma-Inter, in programma tra pochi minuti all'Olimpico, l'amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:

Il fatto che possiate avvicinarvi alla Juve deve rielaborare i giudizi sul gruppo?

"Mancano ancora cinque partite, c'è tempo per un consultivo definitivo. Ma si può delineare una valutazione che non può che essere positiva. Il lavoro di Conte si è visto, non solo per la classifica, ma anche per i concetti che ha trasmesso alla squadra".

Farete un'offerta per Zaniolo?

"È uno dei giovani più interessanti del nostro campionato, ma non abbiamo approcciato la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo".

Dzeko interessa ancora?

"Stesso discorso di prima, ma parlare di mercato adesso è difficile. Non sappiamo quali giocatori possa offrire questo mercato anomalo".

E su Sanchez?

"Di lui siamo contenti, faremo delle valutazioni mirate. Ne abbiamo apprezzate le qualità, e vedremo cosa potremo fare".

Che impostazione avrete sul mercato: andrete su giocatori rodati ed esperti, o cercherete profili giovani?

"Credo sia giusto valutare un mix tra giocatori che hanno dalla loro un'esperienza forte, con titoli nel palmarès, e giovani interessanti. Il giovane è un investimento per il domani, quello meno giovane per l'immediato. Il nostro è un processo evolutivo, di crescita step by step. Vogliamo alzare l'asticella perché vogliamo avvicinarci alla vittoria, quindi siamo alla ricerca di questi profili".

Nainggolan potrebbe essere un cavallo di ritorno gradito?

"Finirà la stagione al Cagliari, anche se penso sia finita perché è infortunato. La nostra valutazione dipende da quella che sarà l'evoluzione del mercato, e dalla disponibilità di giocatori che vengono da altre realtà".

Il mercato sarà impostato solo sul 3-5-2?

"Il calcio moderno ci dice che a seconda dell'avversario, della partita e degli infortuni gli allenatori si devono adattare. Più duttile è il giocatore, meglio è. I direttori sportivi hanno l'obiettivo di puntare in alto, e se non ci si riesce non deve essere una sconfitta, ma un modo di operare".

Un commento sull'esclusione di Eriksen?

"Giochiamo ogni tre giorni, l'allenatore mette in campo la squadra più funzionale per l'avversario. Non è una bocciatura, fa parte di quel turnover che in questo periodo è necessario".