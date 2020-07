Eriksen non gioca: è l'ennesima bocciatura di Conte? Post Covid una sola volta in panchina

Christian Eriksen viene ancora una volta spedito in panchina. Dopo la sconfitta contro il Bologna - dove era stato ectoplasmatico, prendendo un 4,5 in pagella - il tecnico Antonio Conte gli ha preferito Borja Valero. Visti i tanti impegni può essere una scelta per il turnover, ma dall'altro lato bisogna anche considerare che il danese non sta brillando.

Che sia una bocciatura? Impossibile credere che un calciatore che costa 8-9 milioni di euro all'anno, di stipendio, non possa avere prove d'appello, almeno per un anno e mezzo. Dall'altro il 3-4-1-2 dovrebbe essere funizonale per le sue caratteristiche, cercando di trovare una quadratura almeno nei meccanismi. Post Covid, però, Eriksen è sempre stato titolare, tranne contro il Brescia, quando ha segnato una rete nel finale.