Eriksen, problema ambientamento? Conte: "Non lo so, ma all'Inter ha giocato molto più di altri"

vedi letture

Il tema Christian Eriksen continua a tenere banco in casa Inter, a maggior ragione dopo le buone prove con la maglia della Danimarca. In nerazzurro potrebbe esserci un problema d'ambientamento? Risponde Antonio Conte in conferenza stampa: "Questo non lo so, dico sul discorso dell'italiano o di altre lingue. Come ho detto in precedenza, cerco di fare sempre le scelte per il bene dell'Inter e quindi cerco di scegliere nella maniera giusta. Penso che lui abbia avuto tantissime occasioni, che abbia giocato molto di più rispetto ad altri giocatori. Quando lo riterrò opportuno lo sceglierò nell'undici iniziale o a partita in corso, altrimenti prenderò altre decisioni".