Eriksen-PSG non decolla e l'Inter guarda in casa Arsenal: Ceballos e Xhaka idee di scambio

La strada che porterebbe Christian Eriksen al PSG, per Tuttosport, sembra essere in salita. Il neo tecnico Pochettino infatti non vorrebbe privarsi di Paredes e lo stesso Leonardo non sembra intenzionato ad "ingolfare" una zona di campo già abbondantemente coperta. Per questo molto probabilmente per Eriksen si dovrà guardare in Inghilterra: dalla Premier sono arrivati tante manifestazioni di interesse, su tutte quella dell'Arsenal. I Gunners, nell'ottica di uno scambio, avrebbero in rosa due pedine come Granit Xhaka e Dani Ceballos che potrebbero far comodo ai nerazzurri.