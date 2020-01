© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei anni e mezzo di vita insieme non si dimenticano in fretta: Christian Eriksen ha usato i propri profili social per salutare il Tottenham e i suoi tifosi: dopo sei anni e mezzo di avventura a White Hart Lane, il centrocampista danese ha scelto di proseguire la propria carriera a Milano, sponda Inter. E con un lungo post, ha salutato così i londinesi: "Cari tifosi del Tottenham, non so da dove iniziare! Non ho avuto il tempo di dire addio a tutti, anche se ho giocato così tante partite in cui tutti dicevano che sarei partito il giorno dopo. Ho così tanti incredibili ricordi dei miei sei anni e mezzo al Tottenham. Mi sono goduto ogni allenamento, ogni partita giocata allo stadio, ma a volte vuoi solo provare qualcosa di nuovo. Quindi, fan Spurs, è stato un piacere giocare per il vostro club, spero di rincontrarvi nel futuro. Vi auguro il meglio. Christian".