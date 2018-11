Eriksen sblocca la gara di Wembley: aggancio all'Inter in classifica

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sissoko si fa quaranta metri palla al piede, scarica al centro per Dele Alli che gestisce il pallone e lo cede a Eriksen: il danese, tutto solo, insacca. Tottenham in vantaggio, doccia gelata per l'Inter che viene raggiunto in classifica dagli Spurs, avanti però per il numero di gol segnati in trasferta. Per i nerazzurri, molto pericolosi nella ripresa, dieci minuti o poco più per trovare il pari-qualificazione.