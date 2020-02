vedi letture

Eriksen show in Europa League ma Conte può rimetterlo ancora in panchina

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto su Christian Eriksen. Decisivo contro il Ludogorets a Razgrad in Europa League, tutto porta a pensare che domani sera starà ancora a guardare contro la Sampdoria in campionato. Con la squadra da meno di un mese, per Antonio Conte ha bisogno ancora di rodaggio. "Deve lavorare perché può fare ancora meglio", ha detto il tecnico dalla Bulgaria. "Bisogna integrarlo senza farsi prendere da eccessive ansie".