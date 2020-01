Eriksen si avvicina all'Inter: è solo in panchina stasera col Norwich

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solo panchina per Christian Eriksen, oggetto del desiderio dell'Inter e sempre più vicino ai nerazzurri. Il danese non gioca dal 1' in Premier League contro il Norwich City nel Tottenham di José Mourinho. Tra i pali, intanto, torna Lloris.

La formazione: Lloris, Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Dele, Lamela, Son, Lucas.

La panchina: Gazzaniga, Sanchez, Tanganga, Dier, Gedson, Ndombele, Eriksen.