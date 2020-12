Eriksen titolare nella gara decisiva? I suoi numeri in Europa: 15 gol, 23 assist vincenti

Christian Eriksen titolare nella decisiva sfida di Champions League? E' la domanda del giorno tra i tifosi dell'Inter, a poche ore dalla partita contro lo Shakhtar Donetsk.

Dovesse scendere in campo, per il centrocampista danese sarebbe la 91esima partita europea tra Champions ed Europa League. Lo score nelle prime 90 è da calciatore in grado di fare la differenza nel palcoscenico europeo: 15 le reti realizzate e 23 gli assist vincenti.

La Champions 2018/19 è stata senza dubbio la sua stagione migliore: in quell'occasione, fu lui il leader del Tottenham che arrivò fino alla finale, poi persa contro il Liverpool.