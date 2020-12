Eriksen titolare nella gara decisiva? L'ultima volta 39 giorni fa. Dopo il 31 ottobre solo 10 minuti

vedi letture

Christian Eriksen titolare nella decisiva sfida di Champions League? E' la domanda del giorno tra i tifosi dell'Inter, a poche ore dalla partita contro lo Shakhtar Donetsk. Senza Vecino, Nainggolan, Vidal e quasi certamente Barella (assente nella rifinitura), e con Sensi non al meglio, Conte dovrebbe affidarsi al danese, anche se ieri in conferenza stampa non ha sciolto le riserve.

Trentanove giorni fa l'ultima titolare - Il fuoriclasse danese tornerebbe a vestire per la prima volta la maglia da titolare 39 giorni dopo Inter-Parma del 31 ottobre, gara che finì 2-2. In quella occasione, l'ex Tottenham fu tra i peggiori in campo e dopo allora il campo non l'ha praticamente mai più visto: solo 10 minuti complessivi, 4' col Real Madrid, 5' col Sassuolo, 1' col Bologna.