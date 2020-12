"Eriksen via, non è funzionale". Rivedi le parole di Marotta e l'annuncio dell'addio al danese

Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ufficializza. Christian Eriksen lascerà i nerazzurri. Lo potete vedere nel video in calce proposto da Tuttomercatoweb in collaborazione con Sky Sport. "È in partenza, ha avuto difficoltà di inserimento e non è funzionale. È giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove". Clicca sul link in calce e rivedi le parole di Marotta e l'annuncio. Eriksen lascerà l'Inter.