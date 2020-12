Eriksson: "Ibra sta sorprendendo tutto il mondo. Nazionale? È il momento di fare pace"

Intervistato da Il Messaggero, Sven-Göran Eriksson parla così del suo connazionale Zlatan Ibrahimovic: "Nessuno avrebbe immaginato una stagione così a 39 anni. A questa età quello che fa lui credo che possano farlo in pochissimi. Sta sorprendendo tutto il mondo. Anzi dirò di più: sta giocando meglio di 2-3 anni fa".

Potrebbe tornare in Nazionale?

"In Svezia sono tutti orgogliosi di lui. Zlatan è il più grande di tutti in patria e per questo in molti stanno facendo il tifo per rivederlo in Nazionale. Glielo stanno chiedendo tutti. Questo però dipenderà da lui e dal Ct Janne Andersson. Credo che sia un peccato che per tutti questi anni non abbia vestito la maglia della Svezia. Ma penso che ora sia arrivato il momento di fare pace".