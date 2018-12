© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche prestazione sottotono, errori in zona gol e poi il bolide dai 25 metri che lascia immobile Handanovic. Cengiz Ünder sta abituando i suoi tifosi a vivere di gioie e dolori, offrendo qualche giocata da campione alternata a imprecisione nei pressi dell'area avversaria. Come l’erroraccio di martedì sera a due passi dalla linea di porta contro il Real Madrid, con la palla incredibilmente finita in curva quando sarebbe stato più semplice gonfiare la rete dei blancos. Una scarsa costanza probabilmente fisiologica per un calciatore classe ‘97, ma che segna poi la differenza tra la grande promessa e il grande calciatore fin dalla tenera età. Allora la crescita di Under deve essere repentina anche dal punto di vista del rendimento settimana dopo settimana, per il bene del ragazzo e soprattutto il bene della Roma. Il tecnico Eusebio Di Francesco, forse, al 2019 ha chiesto come regalo anche la definitiva esplosione di Under.