Errore da tre punti per Valoti. Bene Strefezza: i voti di TMW

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2020

Berisha 6: Compie due ottimi interventi prima su Castrovilli e poi su Pezzella. Sul gol non può niente.

Cionek 5: Gara maschia che meriterebbe la sufficienza. Poi però si fa saltare in testa da Pezzella perdendo quanto guadagnato in precedenza.

Vicari 6: Buona prova difensiva tanto che gli attaccanti viola di rado vedono il centro dell'area di rigore.

Felipe 5: Sbaglia due conclusioni che avrebbero potuto permettere alla SPAL di festeggiare un altro risultato. In difesa meno ordinato del compagno di reparto.

Igor 6: Nel primo tempo a tratti veste i panni di Roberto Carlos, poi nella ripresa si perde e costringe al cambio Semplici. (Dall'86' Jankovic S.V.: Si fa vedere solo per un paio di bisticci finali).

Murgia 6: Il primo tempo si vede di più anche in fase di ripartenza, poi col passare dei minuti gioca alternando buoni momenti ad assenze pesanti dal gioco dei compagni.

Missiroli 6: Prova a impostare il gioco ma l'assenza di un trascinatore come Kurtic si fa e si farà sentire.

Valoti 5: Si mangia un gol clamoroso nella ripresa cercando un improbabile pallonetto. La sua partita si può chiudere così.

Strefezza 6,5: Dà alla squadra un po' di fantasia che non guasta. Colpisce un palo non voluto e spesso costringe gli avversari al fallo. Il migliore in campo della SPAL.

Petagna 5: Ne azzecca poche e non è pericoloso neanche al centro dell'area. Partita no.

Di Francesco 6: Si vede che non è ancora al top ma a Semplici manca come il pane un giocatore come lui. Che però duri 90 minuti. Con la forma ritrovata farà molto comodo. (Dal 64' Floccari 6,5: Sarà anche un "nonnetto" della Serie A, ma quando entra è il più pericoloso dei suoi sia per idee che per presenza fisica).