Errore di Bonucci, Piatek ancora a segno: Juventus-Milan 0-1 al 45esimo

E' finito 0-1 il primo tempo all'Allianz Stadium tra Juventus e Milan, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. A decidere la prima frazione una rete di Krzysztof Piatek, realizzata nei minuti finali della prima frazione e pochi istanti dopo un rigore non concesso ai rossoneri per tocco in area col braccio di Alex Sandro.

Partenza a mille. Sembrava il preludio a una frazione scoppiettante, anche se poi il primo tempo - almeno per una mezz'ora abbondante - non s'è rilevato tale. La Juventus ha mosso il primo pallone del match e s'è gettata subito in massa nell'area avversaria. Il Milan ha retto e alla prima ripartenza, orchestrata dopo circa 60 secondi di gioco, ha creato una ghiotta occasione. Una uscita a vuoto di Alex Sandro, che fino al 25esimo ha giocato come terzo di difesa a sinistra, ha permesso a Suso di arrivare indisturbato al limite dell'area avversaria e di mettere al centro un pallone coi giri giusti: un cross perfetto, sul quale s'è avventato Piatek che da posizione favorevolissima non ha centrato lo specchio della porta.

Di occasioni, da quel momento in avanti, se ne sono viste poche per almeno 30 minuti. La Juventus è partita con un 3-5-2 piuttosto atipico, poi dopo l'infortunio alla caviglia destra di Emre Can (al suo posto Sami Khedira) è passata al 4-4-2 con Bernardeschi e Spinazzola ad agire come esterni di centrocampo. Cambi in corsa che hanno agevolato e favorito il Milan, più continuo e ordinato.

La squadra di Gattuso, pur senza strafare, dopo la mezz'ora ha cominciato a guadagnare campo e al 39esimo - pochi istanti dopo un rigore non concesso per tocco col braccio di Alex Sandro - ha trovato il gol che fin qui sta decidendo il match: errore palese di Bonucci in uscita, pressing perfetto di Bakayoko, che ha recuperato il pallone sulla trequarti avversaria e ha servito Piatek, bravo a realizzare il suo 21esimo gol in questa Serie A, il primo alla Juventus.

Un gol che renderà più viva e accesa la ripresa. E che obbligherà la Juventus ad avere lo stesso atteggiamento intravisto dopo il gol del bomber polacco, in particolar modo nei quattro minuti di recupero.