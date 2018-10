Errore di Radu, Ronaldo non perdona: Juventus-Genoa 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus passa in vantaggio al 18esimo minuto. Quinto gol in questa Serie A per Cristiano Ronaldo, che sfrutta l'azione di Cancelo e la confusione tra Radu e Piatek. Da due passi, il campione portoghese non può sbagliare: i campioni d'Italia sono già avanti contro il Genoa.