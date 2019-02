Errori e gol sbagliati. Il Napoli impatta a Firenze: finisce 0-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco conclusa la sfida fra Fiorentina e Napoli. 90 minuti di battaglia al Franchi, ma i gol non sono arrivati: la partita fra viola e azzurri è finita 0-0.

PRIMO TEMPO TUTTO GRINTA E OCCASIONI SBAGLIATE - La partita inizia con un Napoli decisamente più pimpante rispetto a viola, con la Fiorentina che soffre tantissimo in difesa visto l'inedito quartetto arretrato. La squadra di Ancelotti però non riesce ad approfittare degli errori della retroguardia gigliata con Insigne e Callejon che non trovano lo specchio della porta con Lafont battuto. Ancora peggio fa Mertens, con il belga che in due occasioni spara il pallone letteralmente sul corpo di Lafont. La Fiorentina si affida ai suoi uomini di maggior talento, Chiesa e Muriel, ma è Veretout a mettere in difficoltà Meret.

CALANO I RITMI NELLA RIPRESA - La prima frazione di gioco, nonostante gli zero gol segnati, era stata tutto sommato divertente, con tante azioni da ambo le parti. Nella ripresa le due squadre mandano in scena una lotta in mezzo al campo, con solo qualche lampo sporadico in contropiede delle due squadre. Il Napoli, in avvio, ha una grande occasione ma Zielisnki trova l'ottima risposta di Lafont sulla conclusione di prima intenzione del polacco.

VIOLA IN DIFFICOLTÀ - Negli ultimi 20 minuti la Fiorentina soffre terribilmente. Mirallas, appena entrato al posto di Gerson, è costretto ad uscire per infortunio. I cambi sono finiti per Pioli, Pezzella è costretto a restare in campo nonostante un problema al ginocchio. Problemi anche per Muriel, Dabo e Veretout. Il capitano viola stringe i denti, ma la Fiorentina chiude la sfida praticamente in 10 uomini. Il Napoli prova ad approfittare del momento di difficoltà della Fiorentina ma non riesce a sfondare. Anche Milik si unisce al club degli spreconi, calciando sull'esterno della rete sul cross perfetto. Il polacco ci riprova a 30 secondi dalla fina ma trova ancora una volta l'ottima risposta di Lafont.