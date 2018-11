Errori in area e imprecisione, alla Roma manca il vero Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una occasione fallita che grida vendetta. Edin Dzeko avrebbe potuto vivere una serata migliore al Franchi in occasione di Fiorentina-Roma, invece l'attaccante bosniaco ha faticato ancora una volta in Serie A. In Champions ha siglato cinque gol, tre al Viktoria e due al CSKA Mosca, mentre in campionato non va a segno da un mese: era il 6 ottobre e riuscì a punire l'Empoli. Sono soltanto due le gioie edell'ex Manchester City in questo torneo, un rendimento non positivo che spinge la Roma - almeno per ora - fuori dalla zona Champions. Eppure un attaccante col suo curriculum non dovrebbe fallire un gol come quello al 20': pennellata di Pellegrini e palla alle stelle a due passi da Lafont. Le critiche in passato lo hanno fortificato e Dzeko ha sempre risposto in campo, limitando gli sfoghi fuori dal rettangolo di gioco. Ora Di Francesco vuole ritrovare il suo bomber in campionato: l'ex Wolfsburg deve tornare a timbrare il cartellino con una certa regolarità.