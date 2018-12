Errori, pali e parate. Genoa-Fiorentina finisce a reti bianche

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è da poco conclusa la sfida fra Genoa-Fiorentina. Dopo 90 minuti di battaglia, la gara è terminata con il punteggio di 0-0:

PRIMO TEMPO DI MARCA VIOLA - Nel primo tempo è la Fiorentina a fare la partita. Pronti via e la squadra viola ha l'occasione di passare in vantaggio: Simeone si trova libero in area piccola con la porta spalancata. Basterebbe appoggiare la palla, invece il Cholito prova ad angolare la palla che finisce così fuori. Errore incredibile dell'argentino. I viola continuano ad attaccare, e sfiorano il gol altre due volte: prima è Mirallas a colpire il palo, poi Edimilson si fa ipnotizzare da Radu dopo essere stato smarcato da un preciso tocco di Chiesa.

IL GENOA CRESCE NELLA RIPRESA - La ripresa inizia con la prima, vera, occasione del Genoa. Una botta dal limite di Bessa che trova l'ottima risposta di Lafont. Il Genoa cresce col passare dei minuti, anche Kouamé prova la conclusione dalla distanza: ancora una volta Lafont risponde presente.

ANCORA UN LEGNO PER I VIOLA - Nonostante le fiammate del Genoa, il pallino del gioco resta in mano alla Fiorentina. È sempre Chiesa l'uomo più pericoloso dei viola, con il figlio d'arte che prende un palo clamoroso. Cross perfetto di Veretout, Chiesa calcia al volo ma la palla si stampa sul palo. Pochi minuti più tardi è ancora Chiesa ad impensierire il Genoa: conclusione dal limite, ottima risposta di Radu.

VAR E PROTESTE - VAR protagonista anche al Ferraris. Massa va a rivedere meglio un tocco di mano in area di Veloso. Il braccio, sul cross di Chiesa, è largo, ma la palla rimbalza prima sullo stinco del portoghese prima di impattare sul braccio di Veloso. Per Massa non è rigore, Pioli protesta in maniera plateale e viene allontanato.

PIATEK CONTRO TUTTI - Nel finale il bomber del Genoa prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma impatta sempre contro la difesa viola. Prima Lafont, con un bel colpo di reni dopo il colpo di testa del polacco, poi è Biraghi ad immolarsi sulla conclusione a colpo sicuro di Piatek. Nel recupero ancora il polacco: conclusione dal limite deviata da Ceccherini. La palla finisce fuori di pochissimo. È l'ultima emozione della gara, al Ferraris finisce 0-0.