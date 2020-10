Esame derby per il Milan, Pioli suona la carica: è l’ora di vincerne uno

Il percorso di crescita del Milan negli ultimi mesi ha portato la squadra rossonera a diventare sempre più solida ed organizzata. E si presenterà con queste caratteristiche il gruppo rossonero alla sfida di questa sera contro l’Inter, probabilmente la squadra favorita per il titolo in Italia insieme alla Juve. Un match difficile ma non impossibile secondo l’allenatore milanista: “"Il Milan ha la propria identità e il proprio modo di stare in campo. Nel nostro lavoro gli esami non finiscono mai e con l’Inter sarà difficile. Ci sentiamo preparati e siamo pronti per affrontare questo esame", ha spiegato il tecnico rossonero. “Dobbiamo affrontare questa sfida con grande consapevolezza delle nostre qualità e avere grandissimo rispetto per l'Inter, da tutti è pronosticato come il probabile vincente del campionato".

Al derby mancherà una pedina importantissima come Ante Rebic, ancora alle prese con l’infortunio al gomito: “Non sarà disponibile e settimana prossima dovrà fare un altro controllo per capire quando potrà rientrare. Sta meglio, ha evitato una cosa un po' più lunga con un intervento. Questo è importante. E' stato un infortunio delicato". Invece è carichissimo Zlatan Ibrahimovic, voglioso di vincere il derby e trascinare la squadra: “L'ho ritrovato come è sempre stato con noi, sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato e trascinatore. Sta bene, ha avuto una sola settimana di allenamenti, ma è pronto per giocare. Non so quanto potrà avere come durata nel corso della gara", ha spiegato Stefano Pioli.

Il Milan non vince un derby da gennaio 2016 e in generale Pioli in carriera non ha mai vinto un derby sia a Roma che a Milano: “Inutile parlare del passato, pensiamo al presente”, ha detto l’allenatore dei rossoneri. “Ora abbiamo sicuramente un'identità più precisa e giochiamo da più tempo con questo sistema di gioco. Siamo cresciuti di livello, ma affrontiamo una squadra che è stata costruita per cercare di vincere in Italia e anche in Europa".