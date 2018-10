Esame di maturità per l'Inter: con PSV una trappola. Gara bivio nel girone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non sarà una partita decisiva". Così ieri in conferenza stampa, in coro, Stefan de Vrij e Samir Handanovic, ma questa sera al Phillips Stadium l'Inter avrà di fronte un bivio, due diverse strade per due diverse ipotesi di cammino in questo girone di Champions League. La vittoria contro il Tottenham è stata importantissima, ha dato lo slancio ai nerazzurri e dopo aver battuto in campionato Sampdoria, Fiorentina e Cagliari, la squadra di Spalletti si trova all'appuntamento con il PSV con la possibilità di indirizzare il discorso qualificazione dalle parti di Milano. Sia chiaro, vincendo l'Inter non avrebbe la certezza di essere sicura di passare, ma presentarsi al doppio confronto contro il Barcellona come sei punti in classifica avrebbe tutto un altro sapore. Dall'altra parte, però, la sfida contro gli olandesi sarà tutt'altro che semplice ed è infatti sbagliato pensare che la formazione di Van Bommel possa recitare soltanto un ruolo da comparsa in questo gruppo.

La gara del Phillips Stadium rappresenta una trappola e l'Inter non dovrà fare l'errore di pensare che si possa vincere facile. Lo stesso Spalletti ha fatto intendere in più di un'occasione nella conferenza stampa di ieri che sa benissimo di affrontare una squadra che è partita molto bene in questa stagione, eccezion fatta per il pesante ko incassato al Camp Nou in Champions. Il tecnico nerazzurro darà continuità al suo 4-2-3-1 e non rivedremo Milan Skriniar nel ruolo di terzino destro adattato, come successo nella gara contro il Tottenham a San Siro. Danilo D'Ambrosio sta bene e prenderà il suo posto, con lo slovacco che farà coppia con Stefan de Vrij al centro della difesa e Kwadwo Asamoah a sinistra. L'uomo della Champions, Matias Vecino, formerà con Marcelo Brozovic il duo davanti alla difesa, mentre alle spalle di Mauro Icardi ci sarà Mario Perisic sull'out mancino, con Radja Nainggolan al centro e Matteo Politano, favorito su Antonio Candreva, a destra.

Vincere per fare un bel passo in avanti per gli ottavi in una gara che, anche se non può essere decisiva, è un crocevia importante per il futuro del girone. Le ultime quattro vittorie consecutive hanno dato certezze e morale all'Inter e servirà una gara da squadra adulta per prendere i tre punti al Phillips Stadium, contro una squadra che, parola di Spalletti, è simile al Van Bommel giocatore. E per questo non sarà assolutamente facile passare.