Esame e accordo col Barça: la Juve attende Suarez ma il piano B resta Dzeko

vedi letture

Luis Suarez continua a studiare in vista dell'esame che giovedì dovrebbe sostenere presso l'Università per Stranieri di Perugia per via telematica. Se l'attaccante passerà regolarmente l'esame d'italiano, l'iter per la cittadinanza proseguirà spedito, passando per il Ministero fino all'ufficialità che verosimilmente potrà arrivare dopo una settimana dal test. A quel punto Suarez verrebbe convocato con la moglie (già cittadina italiana perché figlia di un emigrato in Uruguay) per giurare sulla Costituzione italiana presso il Consolato. La Juventus è ottimista e pensa di poterlo veder correre alla Continassa entro 10 giorni (soluzione che accontenterebbe anche Pirlo ma che comunque non è scontata), anche se il piano B, che porta il nome di Edin Dzeko, non ha comunque mai smesso di parlare a distanza sia con Pirlo che con l'amico Bonucci. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.