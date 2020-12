Esame-farsa di Luis Suarez: il calciatore è stato ascoltato come testimone

Secondo quanto riportato dal sito del QN - La Nazione, Luis Suarez, calciatore attualmente in forza all'Atletico Madrid, è stato sentito come persona informata dei fatti dai magistrati di Perugia che indagano sull'esame "farsa" per la conoscenza dell'italiano svolta dall'attaccante presso l'Università per Stranieri di Perugia, necessario per avviare le pratiche per prendere la cittadinanza italiana. In quel momento l'uruguaiano avrebbe potuto passare dal Barcellona alla Juventus, con i bianconeri che però avrebbero potuto accoglierlo solo in caso di passaporto comunitario di cui il calciatore era sprovvisto. Il giocatore è stato ascoltato come testimone in video conferenza nell'ambito della rogatoria internazionale avviata dalla procura guidata da Raffaele Cantone. Suarez è stato assistito nella deposizione dal suo manager e avvocato, a sua volta ascoltato dai magistrati come persona informata dei fatti.