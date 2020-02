© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esce Eriksen, e l’Inter sblocca la gara di Udine. Il nesso causa-effetto forse mancherà, sta di fatto che i nerazzurri si portano in vantaggio sull’Udinese: l’1-0 porta la firma del solito Romelu Lukaku, che riceve palla in maniera abbastanza casuale sul centro-destra dopo un lancio di Brozovic e un paio di rimpalli (bravo comunque Barella a indirizzare in una selva di gambe con la punta): il belga controlla e tira, beffando Nuytinck (palla sotto le gambe) e Musso, che non vede bene il momento del tiro. Inter avanti al 65’ sull’Udinese: 1-0, segna Lukaku.