Esci gratis di prigione: la via di fuga di Wenger. Col Milan di mezzo

Fonte: Inviato da Londra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In Inghilterra l’hanno già ribattezzata la Get out of jail free card di Arsene Wenger. Reminiscenze del Monopoli: esci di prigione gratis, la carta delle probabilità l’abbiamo sperimentata anche noi. Per il tecnico dell’Arsenal, ha le fattezze dell’Europa League: costretti a parteciparvi per la prima volta da 20 anni a questa parte, i Gunners vogliono vincerla a tutti i costi. Per arricchire la bacheca. Ma soprattutto per uscire gratis di prigione, appunto.

La vittoria della competizione, è cosa nota, qualifica di diritto alla prossima Champions League. L’habitat che l’Arsenal, dal tecnico ai tifosi, considera suo proprio personale ineluttabile. L’habitat che ha dovuto vivere da spettatore, dopo il quinto posto dell’anno scorso in Premier League. Dove, per la cronaca, le cose non vanno meglio in questa stagione: sesto a -12 dal Liverpool quarto. Considerato che di mezzo vi è il Chelsea, un’infinità. Con la beffa, per mezza Londra nord, di vedere il Tottenham al terzo posto. Gli odiati rivali che fanno i padroni a casa loro. La goccia che potrebbe far traboccare in via definitiva il coperchio del vaso chiamato #Wengerout. Vincere l’Europa League: tra imprevisti e probabilità, è la carta che l’alsaziano vuole giocarsi. Forse la sua unica via di uscita. Di mezzo c’è il Milan, che più o meno ha lo stesso desiderio, ma con meno impellenza perché il campionato può ancora regalare la sorpresa finale. Di mezzo c’è una serata di Europa League che sa tanto di Champions. Ma può valerla, forse, soltanto per una.