Esclusi dagli allenamenti, i calciatori si sentono discriminati: oggi direttivo AIC

vedi letture

Gli atleti di sport individuali possono allenarsi, i calciatori (e in generale gli atleti di sport di squadra) no. Per questo, si sentono discriminati e sono pronti a far sentire la propria voce: oggi si terrà il consiglio direttivo dell’AIC. Verosimile che, al netto della questione ripresa, il sindacato di categoria faccia sentire la propria voce riguardo le differenziazioni sugli allenamenti introdotte a partire dal 4 maggio. Lo riporta La Stampa.