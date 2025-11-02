Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A

Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Bonan
Oggi alle 06:15Serie A
Tommaso Bonan

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi fino alla 22esima giornata di campionato, ovvero fino a fine gennaio, con relativa programmazione televisiva. In particolare, per quanto riguarda il turno pre-natalizio della 16ª giornata (weekend del 20-21 dicembre) da segnalare che le quattro partite Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan, si giocheranno il 14 e 15 gennaio, per permettere alle quattro squadre impegnate a Riyadh di contendersi la Supercoppa Italiana.

Di seguito il dettaglio con tutte le gare in esclusiva su DAZN e quelle in co-esclusiva con Sky:

10^ GIORNATA
02/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Inter DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Lecce DAZN
02/11/2025 Domenica 15.00 Torino-Pisa DAZN
02/11/2025 Domenica 18.00 Parma-Bologna DAZN/SKY
02/11/2025 Domenica 20.45 Milan-Roma DAZN
03/11/2025 Lunedì 18.30 Sassuolo-Genoa DAZN
03/11/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Cagliari DAZN/SKY

11^ GIORNATA
07/11/2025 Venerdì 20.45 Pisa-Cremonese DAZN/SKY
08/11/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari DAZN
08/11/2025 Sabato 15.00 Lecce-Verona DAZN
08/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Torino DAZN
08/11/2025 Sabato 20.45 Parma-Milan DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 12.30 Atalanta-Sassuolo DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Bologna-Napoli DAZN
09/11/2025 Domenica 15.00 Genoa-Fiorentina DAZN
09/11/2025 Domenica 18.00 Roma-Udinese DAZN/SKY
09/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Lazio DAZN

12^ GIORNATA
22/11/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Genoa DAZN
22/11/2025 Sabato 15.00 Udinese-Bologna DAZN
22/11/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Juventus DAZN
22/11/2025 Sabato 20.45 Napoli-Atalanta DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 12.30 Verona-Parma DAZN
23/11/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Roma DAZN
23/11/2025 Domenica 18.00 Lazio-Lecce DAZN/SKY
23/11/2025 Domenica 20.45 Inter-Milan DAZN
24/11/2025 Lunedì 18.30 Torino-Como DAZN/SKY
24/11/2025 Lunedì 20.45 Sassuolo-Pisa DAZN

13^ GIORNATA
28/11/2025 Venerdì 20.45 Como-Sassuolo DAZN/SKY
29/11/2025 Sabato 15.00 Genoa-Verona DAZN
29/11/2025 Sabato 15.00 Parma-Udinese DAZN
29/11/2025 Sabato 18.00 Juventus-Cagliari DAZN
29/11/2025 Sabato 20.45 Milan-Lazio DAZN/SKY
30/11/2025 Domenica 12.30 Lecce-Torino DAZN
30/11/2025 Domenica 15.00 Pisa-Inter DAZN
30/11/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Fiorentina DAZN/SKY
30/11/2025 Domenica 20.45 Roma-Napoli DAZN
01/12/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Cremonese DAZN

14^ GIORNATA
06/12/2025 Sabato 15.00 Sassuolo-Fiorentina DAZN
06/12/2025 Sabato 18.00 Inter-Como DAZN
06/12/2025 Sabato 20.45 Verona-Atalanta DAZN/SKY
07/12/2025 Domenica 12.30 Cremonese-Lecce DAZN
07/12/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Roma DAZN
07/12/2025 Domenica 18.00 Lazio-Bologna DAZN/SKY
07/12/2025 Domenica 20.45 Napoli-Juventus * DAZN
08/12/2025 Lunedì 15.00 Pisa-Parma DAZN
08/12/2025 Lunedì 18.00 Udinese-Genoa DAZN
08/12/2025 Lunedì 20.45 Torino-Milan DAZN/SKY

15^ GIORNATA
12/12/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Pisa DAZN
13/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cremonese DAZN
13/12/2025 Sabato 18.00 Parma-Lazio DAZN
13/12/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Cagliari DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Sassuolo DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Fiorentina-Verona DAZN
14/12/2025 Domenica 15.00 Udinese-Napoli DAZN
14/12/2025 Domenica 18.00 Genoa-Inter DAZN/SKY
14/12/2025 Domenica 20.45 Bologna-Juventus DAZN
15/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Como DAZN/SKY

16^ GIORNATA
20/12/2025 Sabato 18.00 Lazio-Cremonese DAZN
20/12/2025 Sabato 20.45 Juventus-Roma * DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 12.30 Cagliari-Pisa DAZN
21/12/2025 Domenica 15.00 Sassuolo-Torino DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Udinese DAZN/SKY
21/12/2025 Domenica 20.45 Genoa-Atalanta DAZN
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN

17^ GIORNATA
27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN
27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN
27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN
27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN
28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN
28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY
28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN
29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18^ GIORNATA
02/01/2026 Venerdì 20.45 Cagliari-Milan DAZN/SKY
03/01/2026 Sabato 12.30 Como-Udinese DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Genoa-Pisa DAZN
03/01/2026 Sabato 15.00 Sassuolo-Parma DAZN
03/01/2026 Sabato 18.00 Juventus-Lecce DAZN
03/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Roma DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 12.30 Lazio-Napoli DAZN
04/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Cremonese DAZN
04/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Torino DAZN/SKY
04/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Bologna DAZN

19^ GIORNATA
06/01/2026 Martedì 15.00 Pisa-Como DAZN
06/01/2026 Martedì 18.00 Lecce-Roma DAZN/SKY
06/01/2026 Martedì 20.45 Sassuolo-Juventus DAZN
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Bologna-Atalanta DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Verona DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Lazio-Fiorentina DAZN
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Parma-Inter DAZN/SKY
07/01/2026 Mercoledì 20.45 Torino-Udinese DAZN
08/01/2026 Giovedì 18.30 Cremonese-Cagliari DAZN
08/01/2026 Giovedì 20.45 Milan-Genoa DAZN

20^ GIORNATA
10/01/2026 Sabato 15.00 Como-Bologna DAZN
10/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Pisa DAZN
10/01/2026 Sabato 18.00 Roma-Sassuolo DAZN
10/01/2026 Sabato 20.45 Atalanta-Torino DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 12.30 Lecce-Parma DAZN
11/01/2026 Domenica 15.00 Fiorentina-Milan DAZN
11/01/2026 Domenica 18.00 Verona-Lazio DAZN/SKY
11/01/2026 Domenica 20.45 Inter-Napoli * DAZN
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

21^ GIORNATA
16/01/2026 Venerdì 20.45 Pisa-Atalanta DAZN/SKY
17/01/2026 Sabato 15.00 Udinese-Inter DAZN
17/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Sassuolo DAZN
17/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Juventus DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 12.30 Parma-Genoa DAZN
18/01/2026 Domenica 15.00 Bologna-Fiorentina DAZN
18/01/2026 Domenica 18.00 Torino-Roma DAZN/SKY
18/01/2026 Domenica 20.45 Milan-Lecce DAZN
19/01/2026 Lunedì 18.30 Cremonese-Verona DAZN
19/01/2026 Lunedì 20.45 Lazio-Como DAZN

22^ GIORNATA
23/01/2026 Venerdì 20.45 Inter-Pisa *** DAZN
24/01/2026 Sabato 15.00 Como-Torino DAZN
24/01/2026 Sabato 18.00 Fiorentina-Cagliari DAZN
24/01/2026 Sabato 20.45 Lecce-Lazio DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 12.30 Sassuolo-Cremonese DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Atalanta-Parma DAZN
25/01/2026 Domenica 15.00 Genoa-Bologna DAZN
25/01/2026 Domenica 18.00 Juventus-Napoli * DAZN/SKY
25/01/2026 Domenica 20.45 Roma-Milan DAZN
26/01/2026 Lunedì 20.45 Verona-Udinese DAZN/SKY

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Articoli correlati
Spalletti batte la Cremonese all'esordio con Kostic e Cambiaso. La Stampa: "Juve,... Spalletti batte la Cremonese all'esordio con Kostic e Cambiaso. La Stampa: "Juve, c'è Lucio"
In archivio le prime gare della 10ª giornata. Il Corriere della Sera: "Spalletti... In archivio le prime gare della 10ª giornata. Il Corriere della Sera: "Spalletti vince a Cremona"
"Vince la Juve di Spalletti. Il portiere salva il Napoli", il titolo in taglio alto... "Vince la Juve di Spalletti. Il portiere salva il Napoli", il titolo in taglio alto de La Repubblica
Altre notizie Serie A
Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!... Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!
Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non... Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non arriva
L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino
Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve
Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 novembre
Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo... Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
1 Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
2 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
3 Juventus, Vlahovic: "Io un leader? Ci tengo veramente. Alla pausa con due vittorie"
4 Vieira esonerato, il Genoa ufficializza Diego Lopez e avvia il casting per il nuovo tecnico
5 Marocchi: "Juve padrona del campo nel primo tempo, la Cremo gli ha regalato 45 minuti"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Le ultime su Milan-Roma, ma anche le scelte di Chivu e Pioli: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.1 La Juve vince ma non convince, intanto risale. Spalletti: "Potenzialità da tutte le parti"
Immagine top news n.2 Napoli, i fattori Milinkovic e Maradona non bastano. Como da big, ma che maledizione i rigori
Immagine top news n.3 La prima "Spallettata" di Luciano: Koopmeiners sulle orme di Totti falso 9 e Brozovic regista
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: Spalletti si presenta alla Juve agganciando le due milanesi
Immagine top news n.5 Conte ha (ri)perso la calma: le scintille con Fabregas raccontano il momento delicato del Napoli
Immagine top news n.6 La prima Juventus di Luciano Spalletti: è 4-3-1-2, con Koopmeiners a fare la mezzala
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli ora in vetta da solo, ma la Roma domani può superarlo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Immagine news Serie A n.3 Bonanni: "Sarri non dice mai nulla di costruttivo. Parla solo di sé stesso, mai..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ancora cinque infortunati, ma Allegri non vuole alibi. Anzi, tra le righe rilancia!
Immagine news Serie A n.2 Genoa, un sabato pazzo: si riparte con Murgita-Criscito e da una vittoria che non arriva
Immagine news Serie A n.3 L’Inter punta la vetta. Ostacolo Hellas Verona, Chivu ha il Napoli nel mirino
Immagine news Serie A n.4 Spalletti parte col piede giusto: Kostic e Cambiaso lanciano la sua Juve
Immagine news Serie A n.5 Lazio, nessun aiuto dall'infermeria: col Cagliari rotazioni ridotte al minimo
Immagine news Serie A n.6 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, Sampdoria-Mantova: è già uno scontro salvezza delicato
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Modena-Juve Stabia: i canarini per la vetta, le vespe per rientrare in zona playoff
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Catanzaro-Venezia: Aquilani cerca la terza vittoria consecutiva
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Bari-Cesena: esame di maturità per i bianconeri. Ai galletti servono punti
Immagine news Serie B n.6 Frosinone, Ghedjemis: "Questo è il vero me. Giochiamo per vincere ogni partita"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Immagine news Serie C n.2 Casertana, Liotti: “Punto prezioso contro una grande squadra. Abbiamo valori importanti”
Immagine news Serie C n.3 Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Immagine news Serie C n.4 Carrarese, Imperiale: "Partita decisa da un episodio dubbio, ora serve più cattiveria"
Immagine news Serie C n.5 Crotone, Longo: "Voglio una squadra con identità e voglia di cambiare marcia"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Tesser carica la squadra: "Serve umiltà e fame, l’Union Brescia è tra le più forti del girone"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il Como piega il Genoa: decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, Como avanti 2-0 sul Genoa: al 45' decidono Nischler e Pavan
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 4-2. Rossonere agganciano le capitoline
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 4ª giornata: Milan-Lazio 3-1 al 45'. Doppietta di Van Dooren
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…