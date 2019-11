ESCLUSIVA TMW - A. Bagnoli: "Mondiali U.17, ecco i migliori. Talles il più forte"

© foto di Federico De Luca

Andrea Bagnoli, intermediario e grande esperto di calcio sudamericano, racconta a TMW le sue impressioni sul mondiale Under17 da poco concluso (vinto dal Brasile), mettendo in evidenza i migliori calciatori della competizione. "Il Brasile aveva più talenti ma a differenza di altre volte era anche ben organizzato in campo. I giocatori che mi hanno impressionato di più sono il difensore Patrick, ma anche Peglow, attaccante dell'Internacional. Senza dimenticare il centrocampista classe 2002 Talles. A mio parere è stato il più forte di tutti. Il Messico è un'altra squadra interessante, Francia e Olanda ottime. Mi sono piaciute anche le squadre africane: Senegal, Nigeria, Angola e anche Haiti mi hanno impressionato per forza fisica. Quanto ad altri giocatori punterei su un 2002 dell'Ecuador che era già stato seguito molto da vicino dal Barcellona". Si tratta della punta Johan Mina.

