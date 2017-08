ESCLUSIVA TMW - A. Di Carlo: "Roma, buone sensazioni. Mahrez non mi convince"

© foto di Ospiti

Anche Antonio Di Carlo è molto fiducioso sulla Roma. L'ex centrocampista giallorosso vede una squadra pronta per alzare ulteriormente l'asticella degli obiettivi. "Strootman-Juve? Non so se potrà davvero succedere (è poi emerso come in effetti la clausola non sia attivabile, ndr). Certo, se i bianconeri lo vogliono - spiega a Tuttomercatoweb.com - significa che è un grande giocatore. Ed è vero, anche se non mi sembra che dopo l'infortunio sia ancora quello di prima. Non mi convince al 100% anche se non può andare alla Juve, sarebbe un problema".

Rispetto all'anno scorso che sensazioni ha?

Sono partiti tre pezzi importanti però a centrocampo la vedo molto bene. La squadra è coperta, attenta, sta crescendo molto".

E poi se arriva Mahrez...

"Non lo conosco a fondo però ha fatto benissimo un anno al Leicester e se devo spendere 40 milioni li investirei su chi ha fatto 4-5 stagioni ad alti livelli".

Che campionato farà la Roma?

"Se il gruppo segue Di Francesco la roma farà molto bene. Mi parlano bene di Karsdorp, Peres sta progredendo e credo molto in Pellegrini".