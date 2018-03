ESCLUSIVA TMW - A. Di Carlo: "Roma, ora prendi coscienza della tua forza"

A Roma si vive la grande attesa per il sorteggio Champions. Ma è ancora viva la soddisfazione per essere approdati ai quarti. "Un po' sono sorpreso, così come ero rimasto piacevolmente meravigliato ad inizio dell'anno. Poi la squadra è ricaduta in una serie di errori ma adesso si è ripresa", dice a Tuttomercatoweb.com Antonio Di Carlo, ex centrocampista giallorosso. "E' stata una Roma alterna, che ha perso in casa con Samp e Atalanta e poi ha saputo vincere con il Napoli. Complimenti comunque per la risalita e per come i giocatori hanno saputo tirar fuori gli attributi".

Ora è stata definitivamente trovata continuità?

"Con questa squadra meglio star zitti. Credo comunque che questi risultati debbano far capire ai giocatori che sono forti e che meritano grandi palcoscenici".

Adesso in Champions chi vorrebbe?

"Siviglia o Liverpool"

Nel frattempo è tornato Dzeko...

"Nelle gare importanti ha sempre giocato bene. E' mancato in quelle che sulla carta erano meno difficili. Perchè? Forse è una questione di concentrazione, oppure ha risentito del momento difficile di tutta la squadra".