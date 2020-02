Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Alessandro Moggi, figlio di Luciano nonché agente, ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb.com a margine dell'evento "United for the Heart" a Milano, per commentare il mercato appena concluso ma anche il campionato italiano:

La Serie A è tornata a spendere, che segnale è?

"Non è la prima volta perché negli ultimi due anni, anche grazie al decreto crescita, la Serie A è tornata a spendere. E' tornato a essere un campionato d'arrivo e non di partenza. Possiamo tornare ai fasti del passato".

La stupisce la lotta a tre per il titolo dopo anni di dittatura juventina?

"Non è certo una coincidenza, è frutto del lavoro di tutte e tre le squadre. Sottolineo il lavoro della Lazio, soprattutto del ds Tare che con risorse inferiori è riuscito a rendere la propria squadra competitiva e in lotta addirittura per il titolo".

Immobile è il miglior attaccante in Italia?

"Penso che sia il migliore attaccante in Europa, non solo in Italia".