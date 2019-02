ESCLUSIVA TMW - A. Orlando: "Inter, 4° posto obiettivo minimo. Altrimenti Conte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non può più sbagliare l'Inter. Domani affronta il Parma e un altro risultato negativo non è ammesso. "Se non giochi al 100%, se non hai cattiveria e aggressività rischi di pareggiare o perdere anche contro l'ultima", dice a Tuttomercatoweb.com Angelo Orlando, ex centrocampista nerazzurro. "C'è stato un calo netto ma c'è tempo per recuperare, la squadra è buona ma occorre ritrovare la mentalità giusta per vincere le partite e raggiungere l'obiettivo minimo, il quarto posto".

Non c'è da temere un calo prolungato per l'Inter?

"Per domani mi aspetto carattere e impegno, poi il risultato dovrebbe arrivare di conseguenza. Bisogna fare di più, da Icardi a Perisic che quando vuole è un ottimo giocatore. Ma è altalenante"

Deluso da Nainggolan?

"Sì, mi aspettavo di più. Quando era al Cagliari dicevo sempre: perché non lo prende l'Inter? Però quest'anno in effetti mi ha deluso"

E Spalletti se lo immagina sulla panchina nerazzurra il prossimo anno?

"Spero che almeno il quarto posto venga conquistato. In caso contrario verranno presi in considerazione altri nomi. Del resto l'allenatore è sempre il primo a pagare"

Chi preferirebbe tra Conte e Mourinho?

"Conte. Mourinho sarebbe un ritorno ed è sempre difficile tornare e ripetersi. Conte porterebbe una nuova mentalità, nelle sue squadre si vede la sua mano".