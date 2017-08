ESCLUSIVA TMW - A. Orlando: "Inter quadrata con Spalletti. Jovetic? Lo terrei"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter continua a vincere in precampionato. Ieri ha battuto il Villareal confermando le buone impressioni dell'ultimo periodo e radicando la convinzione che Spalletti possa davvero far cambiare marcia alla squadra. Ne abbimao parlato con Angelo Orlando ex interista che a breve diventerà tecnico delle Berretti della Triestina. "In queste settimane sto vedendo un'ottima Inter - racconta a Tuttomercatoweb.com - ha iniziato bene la preparazione e la squadra sembra sempre più organizzata, molto meglio degli anni scorsi. Certo, è sempre calcio d'agosto però se questo è l'inizio fa ben sperare".

Spalletti intanto sta lasciando il suo marchio...

"Si vede, la squadra è quadrata, sa ciò che vuole. Del resto è un tecnico esperto, tra i migliori in circolazione. Ripeto, aspettiamo per valutare definitivamente però sembra un'Inter molto competitiva. Non sono stati acquistati giocatori che facciano la differenza ma sono comunque stati conclusi acquisti mirati, centrocampisti di qualità e quantità".

Jovetic intanto si è messo in luce, nonostante sembrasse sul piede di partenza...

"E' sempre stato un giocatore di qualità, lo ha dimostrato in particolare a Firenze. Sta a lui aver continuità e fare in modo che le migliori caratteristiche non emergano solo una volta al mese. Spalletti forse saprà tirargli fuori il meglio. Io lo terrei perché anche negli ultimi venti minuti entrando a gara in corso può risolvere la partita con una delle sue giocate".

In definitiva adesso cosa manca all'Inter?

""Credo un attaccante che possa sostituire icardi quando non c'è e che possa garantire un certo numero di gol".