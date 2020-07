ESCLUSIVA TMW - A. Orlando: "Inter, serve di più. Lautaro? Se vuol restare occorre altro atteggiamento"

esclusiva A. Orlando: "Inter, serve di più. Lautaro? Se vuol restare occorre altro atteggiamento"

Angelo Orlando ex centrocampista interista commenta la stagione della squadra di Conte anche alla luce del pari di ieri con la Roma: "Con una vittoriA - spiega a Tuttomercatoweb.com - poteva cambiare la situazione mentale, la squadra poteva crederci ancora di più e poteva aspettare stasera mettendo paura alla Juve. Adesso tutto è ormai sfumato".

Perchè l'inter è mancata al momento di fare il salto definitivo?

"Conte è appena arrivato, è primo anno e poi manca qualche pedina importante. La mentalità vincente non si crea in poco tempo. Serve qualche innesto importante che possa essere un valore aggiunto. Nei momenti in cui devi fare il salto va fatto. Non puoi arrivare lì e poi tornare indietro. Una grande squadra l'obiettivo lo centra".

Che pedine servono?

"Prenderei un bel centrocampista e un difensore, fermo restando che Conte con società saprà dove mettere le mani per essere più competitivi".

Lautaro intanto è inconsistente...

"Dopo le voci si è spento, spero che la società e lui trovino un accordo: se vuol stare lì servono un altro atteggiamento e un'altra voglia"

L'Inter può vincere l'Europa League?

"Spero possa vincere, l'obiettivo è importante però vanno eliminati gli alti e bassi. I primi tempi vince, poi si fa raggiungere. Non è un buon segno. La squadra per vincere c'è ma occorre fare qualcosa in più".