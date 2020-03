esclusiva A. Paganin: "Derby d'Italia conta più per l'Inter. Juve da decifrare"

"Conta più per l'Inter". Il Derby d'Italia è più importante per i nerazzurri secondo Antonio Paganin ex calciatore interista. "La Juve del resto - dice a Tuttomercatoweb.com - ha ancora a disposizione lo scontro diretto con la Lazio”.

Che partita vedremo?

"La Juve non potrà contare sulla forza dello Stadium e col Lione non ha brillato anche se ovviamente se la giocherà al ritorno. C'è comunque per i bianconeri questo vuoto di dieci giorni e non si sa come si ripresenterà in campo. L'Inter deve vincere per restare in corsa, oltretutto dopo la campagna acquisti di gennaio non potrà certo accontentarsi del terzo posto. Peraltro dovesse perdere, sarebbe un ko che peserebbe dopo aver perso con la Lazio".

Per l'Inter ci sarà in ogni caso il rientro di Handanovic...

"Sì, anche se le critiche a Padelli sono state ingiuste anche perchè veniva da un periodo in cui non aveva mai giocato. E' chiaro che Handanovic ha carisma, qualità, è il capitano. Conte recupera un giocatore fondamentale".

Chi sarà protagonista nell'Inter?

"Potrei dire la coppia d'attacco ma credo che sarà fondamentale il modo in cui Conte gestirà i cambi, perchè li ha. Ripeto, la Juve arriva da dieci giorni di buio e non si sa come sarà. L'Inter deve far risultato, è l'ultimo treno per non sganciarsi dalla lotta scudetto".