ESCLUSIVA TMW - Abbruscato: "Salvezza, Cagliari-Udinese gara importante"

© foto di Federico De Luca

Il successo dell'Hellas Verona nel decisivo scontro diretto contro il Cagliari è uno dei temi d'interesse principali del weekend di Serie A. A Elvis Abbruscato, ex attaccante scaligero, abbiamo chiesto un parere sulla lotta salvezza e sulla formazione gialloblù: "Verona sa trasportare la squadra nei momenti critici. E' un pubblico che pretende, ma che sa anche dare tutto alla squadra durante i novanta minuti. Penso ci sia stata una grande risposta da parte della squadra".

Le polemiche della settimana e le dimissioni di Fusco hanno inciso?

"Penso che Pecchia ha dimostrato una volta in più di essere un ottimo allenatore. Da tecnico, preferisco sempre avere la squadra dalla mia più che il direttore sportivo, dovendo scegliere. Il Verona ha questo punto di forza e deve sfruttarlo".

Allargando il discorso, chi vede più avanti per rimanere in Serie A?

"Il Benevento meriterebbe di salvarsi ma il deficit di punti è troppo ampio. Direi che sono dentro le squadre dal Sassuolo in giù. L'Udinese ce la farà, con la vittoria a tre punti basta un exploit per farcela, penso che già la prossima sfida a Cagliari sarà una gara molto importante per la lotta salvezza".