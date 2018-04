ESCLUSIVA TMW - Abidal: "Complimenti alla Roma. Il VAR arriverà in Champions"

Fonte: Dal nostro inviato Gaetano Mocciaro

© foto di Alessio Alaimo

Éric Abidal, ex esterno del Barcellona e ambasciatore della finale di Europa League è intervenuto ai nostri microfoni direttamente da Nyon dopo i sorteggi di Europa League: "Questa stagione di Champions ha dimostrato che non ci sono squadre favorite, anche se l'obiettivo di tutte le squadre è vincere tutte le partite. Ammiro molto queste squadre, anche se è sempre difficile vincere ed avere sempre una mentalità positiva. Il crollo del Barcellona a Roma? Non dobbiamo parlare di crollo, nel calcio può succedere di tutto. Voglio fare i complimenti alla Roma, ha fatto una grande partita: eliminare il Barcellona non è mai facile, visto che i blaugrana hanno grandissima esperienza in Champions. Il VAR in Europa? Sono sicuro che arriverà, è un aiuto per gli arbitri. È già attivo in un alcuni grandi campionati, ma alla fine è sempre l'arbitro che prende la decisione finale: devi rispettarla sia quando è giusta, sia quando è sbagliata. Il favorito per la vittoria della Champions? Non possiamo parlare di favorite, anche se il Real Madrid ha vinto le ultime due edizioni ed il Bayern Monaco è una squadra davvero forte, ma lo abbiamo visto negli ultimi giorni, può succedere di tutto. Le semifinali di Europa League? È chiaro che visti gli accoppiamenti, un grande club è destinato a cadere. Arsenal-Atletico, visto il valore delle due squadre, è una finale anticipata".