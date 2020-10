esclusiva Accardi: "Applausi al Milan e a Maldini. E' lui l'uomo del rilancio"

Beppe Accardi, agente esperto, giudica le mosse di mercato delle big. E a TMW dice: "Il voto più alto per importanza dei giocatori va all'Inter che però punta ad uno sviluppo immediato. Per vincere subito. Va fatto però un applauso al Milan. Ha fatto colpi mirati spendendo poco e trattenendo Ibra. E ha trovato l'uomo giusto per il rilancio che è Maldini: ha personalità e i rossoneri hanno bisogno di lui. Pioli? E' sempre stato un ottimo tecnico ma per noi gli allenatori devono vincere e basta sennò non sono bravi... Il colpo più importante è stato la conferma di Ibra al Milan. Chiesa alla Juve? Bisognerà vedere come lo faranno giocare, il calciatore non si discute. I dirigenti viola hanno fatto bene così, hanno preso i soldi e conta poco se, vista la formula, arriveranno tra due anni. Li hanno comunque portati a casa".

