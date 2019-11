ESCLUSIVA TMW - Ad Atalanta: "Comunque vada, Champions grande esperienza"

Fonte: dall'inviato Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, parla in esclusiva ai microfoni di TUTTOmercatoWEB.com della gara di domani contro la Dinamo Zagabria, direttamente dalla cena UEFA organizzata coi dirigenti del club croato: "Sappiamo che domani è una partita molto importante, fondamentale. Penso che l'Atalanta avrebbe meritato più punti di quelli che ha in classifica. Domani sera vediamo cosa succede. L'Europa League non sarebbe da buttare, assolutamente no. Tutte le esperienze europee che stiamo facendo sono utili per crescere, ne saremmo felicissimi".

Una bella esperienza per voi la Champions, vissuta anche alla grande.

"Una grande esperienza, però insomma vediamo cosa succede domani. Faremo una ottima gara, l'esito dipenderà da tanti fattori, è una partita importante".

Atalanta molto europea sotto diversi punti di vista, i complimenti sono tanti. Avete anche alzato l'asticella ultimamente:

"Dobbiamo continuare a mantenere un profilo basso, il campo può darci i risultati ma gli obiettivi vanno conquistati uno alla volta. Prima la salvezza poi il resto, la squadra è buona, poi sono tante le variabili che determinano la classifica".