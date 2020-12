esclusiva Adailton: "Inter, non me l'aspettavo. Ma in Champions c'è un altro modo di giocare"

Anche Adailton, ex giocatore di Genoa, Bologna e Verona, ha ricordato la figura di Paolo Rossi. Lo ha fatto intervenendo al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com: "Sono brasiliano e sono cresciuto con l'immagine di Rossi ai Mondiali, ero un bambino e mi impressionò. E poi l'ho ritrovato commentatore tv, persona preparata, simpatica, pacato. E' davvero un momento brutto". Parlando di calcio giocato, si aspettava l'uscita dell'Inter dall'Europa?

"No, pensavo che con Conte potesse essere competitiva e invece è andata male. L'Europa è dura, bisogna riadattarsi, i nerazzuri sono rimasti spesso lontani dal vivo della Champions: è tutto un altro modo di giocare, bisogna avere più abitudine in questa competizione". Per l'Atalanta invece altro grande exploit. Lei ha avuto Gasperini come tecnico: è dura andare d'accordo con lui?

"Intanto è bellissimo rivedere l'Atalanta fare questi risultati, ha vinto ad esempio anche a Liverpool, è competitiva e forte e si è presa il secondo posto. Oggi nessuno vorrebbe affrontarla. Ora ha pure l'abitudine di giocare in Europa, anche a livello psicologico sa come affrontare le gare guidata da un gran tecnico. Gasperini ha un carattere forte e non è semplice vivere tutti i giorni con lui. Il Papu è da anni con lui ed è normale che qualche attrito possa anche esserci. Però sono convinto che tutto si aggiusterà, c'è bisogno di entrambi perchè l'Atalanta continui ad essere così forte". Clicca sotto per guardare l'intervista completa

