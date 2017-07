ESCLUSIVA TMW - Adailton: "Rispetto per Cassano. Gasp? Meraviglioso"

Adailton, grande ex di Verona e Bologna ha parlato a tutto tondo a Tuttomercatoweb.com, raccontando anche del suo presente e del suo futuro. adesso è a coverciano dove sta svolgendo il ritiro con i calciatori senza contratto che gli consentirà di conseguire il patentino di alleantore Uefa B. "Sì - dice il brasiliano - il mio desiderio è di cominciare a fare l'allenatore qui in Italia. E' l'inizio di una nuova strada da tracciare. A parte il passaporto brasiliano, mi sento anche italiano visto che sono arrivato qui molto giovane. E c'è un po' di Verona in me, visto che ho casa lì".

Come ha vissuto la vicenda Cassano?

"E' una sua decisione personale da rispettare. Non si è sentito nella condizione di continuare.

Credo che semmai si dovesse valutare la situazione prima di prenderlo. La sua idea di andare al Verona e poi smettere dopo pochi giorni non è la decisione più giusta per una società importante come il Verona e che ha una sua grande storia: magari un po' di considerazione rispetto a questo nella sua decisione deve esserci. Meglio comunque che questa scelta arrivi prima dell'inizio del campionato".

Dell'idea Diamanti che pensa?

"Si cerca di costruire una squadra con giovani e anche esperti. C'è Pazzini che rappresenta molto per li Verona, i gol li sa fare. Cerci deve ridimostrare il suo valore e per lui è un'opportunità magari pensando anche alla Nazionale. Il Verona deve capire che è il primo anno dopo la retrocessione e che deve mettere le basi per restare a lungo in A".

Tra gli allenatori che ha avuto, si aspettava l'exploit di Gasperini?

"Mi aspettavo il suo exploit. E' un tecnico spettacolare. Ho avuto la fortuna di averlo come tecnico e ho imparato tantissimo anche a trent'anni. Ha idee nuove, propone un calcio offensivo per vincere. Anche nelle piccole squadre si può giocare bene, per vincere. e lo si può fare con i giovani, investendo meno di altri club. Bisogna dare tempo a ogni allenatore per dimostrare il suo valore".