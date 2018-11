ESCLUSIVA TMW - Addamiano e il nuovo Paraguay: "Santander rimpianto Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si alzerà oggi il sipario sul nuovo Paraguay di Juan Carlos Osorio. Reduce da un ottimo Mondiale alla guida del Messico, l'allenatore colombiano ha deciso di rimettersi in discussione partendo da una nazionale che, dopo aver fallito per due volte la qualificazione alla Coppa del Mondo, vuole tornare protagonista del panorama sudamericano. "Il Paraguay cercava un allenatore che avesse fatto bene e lui ha eliminato la Germania col Messico. Hanno preso uno degli allenatori più richiesti del Sud America, hanno un bacino di giovani molto interessante e su questo si può lavorare", ha detto ai nostri taccuini Giuseppe Addamiano, procuratore che lavora da anni in Paraguay ed è presente al WyScout Forum 2018 di Amsterdam.

Ripartirà da Federico Santander?

"Federico Santander sta facendo bene in Italia, il 9 è fondamentale per ogni nazionale. Lui a 18 anni fece un provino col Milan, poi è andato in Argentina e non ha fatto troppo bene. E' tornato al Guaranì dove ha fatto benissimo e s'è trasferito al Copenhagen, il club che l'ha consacrato a livello europeo".

Come ti è sembrato il suo impatto col Bologna.

"E' il classico numero 9 sudamericano che fa reparto da solo. Ricorda Roque Santa Cruz, anche se quest'ultimo avendo definito prima il suo trasferimento in Europa ha sviluppato maggiori qualità tecniche".

Quali sono i migliori al suo fianco.

"Miguel Almiron è il miglior giocatore della MLS, è stato premiato come miglior Under 23. E' una garanzia anche per il Paraguay".

L'Arsenal l'ha già bloccato per gennaio.

"E' un giocatore di qualità, può fare bene ovunque. Forse era meglio uno step intermedio perché all'Arsenal ci sono tanti giocatori forti, ma da loro potrà imparare tanto".

In difesa c'è Fabian Balbuena.

"Balbuena ha vinto il campionato col Corinthians, da capitano. Ha grande personalità e sta facendo bene anche in Premier League. E' una certezza".

Tra i meno noti puoi farci qualche nome?

Bruno Valdes, uno dei migliori difensori del campionato messicano. E poi Lorenzo Melgarejo, gioca in Russia allo Spartak Mosca, è tornato a giocare terzino sinistro ed è tornato a giocare in Nazionale. Finalmente".

Su che livello si colloca oggi il Paraguay rispetto alle altre sudamericane?

"E' una Nazionale che non è andata ai Mondiali perché ha perso l'ultima gara in casa col Venezuela e in Sud America a volte la pressione gioca brutti scherzi. Ma il livello medio è buono e ci sono tanti giovani su cui puntare".