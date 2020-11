esclusiva Addio Maradona, Crippa: "Uno come lui non rinascerà più. Era, è e sarà unico"

"E' una tragedia, nessuno si aspettava quello che è successo, è un dolore troppo forte e non saprei neanche cosa dire. Ho saputo la notizia, sono rimasto gelato, speravo si riprendesse dopo l'intervento: è stato una dramma per tutti noi che siamo stati al suo fianco, una persona incredibile".

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, esordisce così, non senza commozione, il Dg del Renate Massimo Crippa, ricordando Diego Armando Maradona. Con "El Pibe de Oro", il direttore nerazzurro ha condiviso tre stagioni al Napoli, dal 1988 al 1991: "Ho avuto la fortuna di stare al fianco del numero uno al mondo, uno come Diego non rinascerà più. Se sono diventato un giocatore di un certo livello è stato grazie a lui: nello spogliatoio aveva una parola positiva per tutti, incoraggiava, insegnava. Era, è e sarà unico".