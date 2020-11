esclusiva Addio Maradona, Imborgia: "Accarezzai il sogno di giocare con lui"

Nel corso del TMW News il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Antonio Imborgia, negli anni Ottanta calciatore e ora agente e intermediario di mercato. Con lui abbiamo ricordato Diego Armando Maradona: "Non l'ho affrontato da avversario - ha detto - ma giocavo al Catanzaro e all'epoca facevo delle cure da un medico di Napoli e in più frequentavo il circolo del mio ds Gianni Improta dove Diego giocava il lunedì sera le partite a calcetto. Ed e' stata una fortuna ammirarlo e vedergli fare cose fantastiche. Aveva le mani al posto dei piedi. Quella del campo è stata la parte migliore, la parte peggiore se l'è tenuta per sè, non l'ha fatta conoscere. Ha fatto diventare qualcosa di sublime il mondo del calcio. Devo dire che ho accarezzato il sogno di essere suo compagno di squadra: il Napoli tra ottobre e novembre '84 ebbe problemi con i difensori e il ds Juliano veniva a vederci perchè voleva riportare Cascione. Vide in realtà me e andai molto vicino a passare al Napoli ma poi fu scleto De Simone. E' il più grande rimpianto della mia carriera. Magari sarei stato tre-quattro anni senza giocare un minuto. Il rimpianto è non aver vissuto Diego nello spogliatoio, era anche lì che era straordinario".

