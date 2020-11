esclusiva Addio Maradona, Martino: "E' stato il Genio. Che ricordo l'intervista in aereo"

Giorgio Martino, voce storica della Rai, ha ricordato Maradona intervenendo al TMW News: "Sono legato a Diego per tanti motivi: al TG2 facemmo uno scoop grazie alle nostre amicizie con Alitalia e con un operatore andammo proprio a prendere Maradona che arrivava con un volo Barcellona-Roma. Quando lui e i suoi agenti salirono sull'aereo, si trovarono proprio a fianco me e il mio operatore. Loro furono subito molto disponibili e facemmo l'intervista in volo. Poi Diego arrivò quel giorno a Napoli dove fu presentato allo stadio San Paolo pieno. Ho avuto la fortuna di avere un buon rapporto con Diego e questo mi consentì di fare spesso alcune interviste che altrimenti non avrei realizzato. E poi sono stato il telecronista di quella memorabile gara Inghilterra-Argentina in cui in pochi minuti ci furono il gol con la mano de Dios e quella ritenuta la più bella del secolo"

Chi è stato alla fine Maradona?

"Dal punti di vista calcistico è stato il Genio, ha avuto in dono dalla natura doti uniche non paragonabili a nessuno. Non lo metto a confronto con Pelè, sono stati due geni assoluti e non è giusto metterli a paragone. Credo poi che nei confronti di Diego ai mondiali negli Usa ci fu una delle cose più brutte che gli furono fatte. Dalla Fifa gli fu fatta una mascalzonata. Si era preparato con spirito di sacrificio che raramente ho riscontrato in altri atleti. Voleva tornare in forma e ci era riuscito in modo grandioso . Poi fu vergognosamente e barbaramente escluso".