E' stato il primo ad aver subìto un gol da Maradona in Italia in una competizione ufficiale. Stiamo parlando di Pino Pellicanò, ex portiere di Fiorentina e Bari, all'epoca estremo difensore dell'Arezzo. Al San Paolo, il 22 agosto 1984, si giocava la gara di Coppa Italia tra il Napoli e gli amaranto (finì 4-1 per i partenopei): "Posso dire di essere diventato famoso grazie a quella rete", ricorda intervenendo al TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. "Diego segnò su punizione, il suo marchio di fabbrica. Sul momento c'ero rimasto ovviamente male ma a distanza di anni posso dire di essere orgoglioso di aver subìto il primo gol di Maradona in Italia. Poi lo incontrai anche col Bari e la Fiorentina: una volta con i viola giocavamo a Perugia e Dertycia, suo connazionale, in un contrasto con Diego si era rotto il crociato. Maradona si era preoccupato molto e venne anche negli spogliatoi per vedere qual era la situazione".

C'era un segreto per poter respingere quei calci di punizione?

"Quando trovi un campione di quel genere, puoi studiarle tutte ma ti beffa quasi sempre. Basti pensare a quel gol contro la Juve che pareva impossibile. La cosa più importante era non far fallo al limite dell'area. La cosa curiosa è che quando giocammo a Firenze contro il Napoli Maradona era in panchina e segnò Careca guarda caso su punizione. Mi fece gol sul mio palo, fu una fucilata che non la vidi nemmeno anche perchè Carnevale si era messo sulla traiettoria".

